Суд приговорил к 3,5 года колонии электромеханика ЖК "Алые паруса"

Теги: Уголовное дело суд москва лифт

Суд приговорил электромеханика Алексея Белоусова к 3,5 года колонии общего режима за смерть женщины, которая погибла в результате падения лифта. Трагедия произошла 14 января 2016 года. По версии следствия, Белоусов не обслуживал должным образом оборудование лифта.

Хорошевский суд Москвы признал виновным и приговорил к 3,5 года колонии общего режима электромеханика Андрея Белоусова по делу о гибели женщины из-за падения лифта в элитном ЖК "Алые Паруса", передает "Интерфакс".

Суд постановил признать Белоусова виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". В срок наказания будет зачтено время, проведенное под стражей с момента задержания – с 15 января 2016 года.

Ранее гособвинитель потребовал приговорить Белоусова к четырем годам колонии. Свою вину электромеханик отказался признать и считает себя непричастным к трагедии.

14 января 2016 года в элитном ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице из-за технической неисправности лифта погибла 36-летняя Ирина Володина, дочь бывшего диктора советского телевидения Евгения Кочергина. По версии следствия, Белоусов не выполнял нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации лифта.

Читайте также:

Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Улюкаева и содержимом сумки от Сечина

Защита захватившего "Ситибанк" бизнесмена обжаловала приговор

Суд арестовал замглавы ФСИН Коршунова до 13 ноября

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева заочно арестован

Никита Белых лишился двух адвокатов из-за неоплаты их услуг