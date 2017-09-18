Собянин: на станции метро "ЦСКА" установлены статуи баскетболиста и футболиста

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Бронзовые статуи баскетболиста и футболиста установлены на новой станции Третьего пересадочного контура "ЦСКА". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

Третий пересадочный контур московского метро примет первых пассажиров уже в этом году. К открытию готовятся пять станций новой кольцевой ветки — "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Протяжённость участка составляет более 10 километров. Он свяжет сразу несколько районов на северо-западе Москвы и одновременно разгрузит центральные станции подземки. Технический запуск на отрезке уже состоялся. В мероприятии принял участие Сергей Собянин. Сейчас на станциях завершаются отделочные работы. О том, как будет выглядеть платформа одной из них - "ЦСКА" - мэр написал на своей странице "ВКонтакте".

"Новая станция ТПК "ЦСКА" скоро примет задуманный авторами вид. Она оформлена в фирменных цветах легендарного клуба, а главным украшением станут бронзовые скульптуры спортсменов. Две из них - баскетболиста и футболиста - уже установлены", - написал мэр.