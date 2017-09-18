Путин прибыл на Лужский полигон для наблюдения за учениями "Запад-2017"

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Президент Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область, где проходит один из этапов совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017". Как ожидается, верховный главнокомандующий осмотрит современные и перспективные образцы вооружения и военной техники.

Владимир Путин прибыл на Лужский полигон в Ленинградской области, чтобы понаблюдать за учениями военных России и Белоруссии, передает ТАСС.

По словам Пескова, верховный главнокомандующий осмотрит на Лужском полигоне современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, если позволят погодные условия, а затем с командного пункта понаблюдает за ходом сегодняшней фазы учений.

Необходимые пояснения и доклады главе государства будут давать военачальники во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что поездка Путина на один из этапов учений "Запад-2017" никак не связана с реакцией западных стран на это мероприятие. Ранее ряд стран НАТО, в том числе США, выразили опасения в связи с масштабами этих учений.

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