Супруга Караченцова опровергла сообщения о его госпитализации

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Актера Николая Караченцова не госпитализировали, утверждает его супруга Людмила Поргина. По ее словам, они действительно приехали в НИИ имени Склифосовского, но только для того, чтобы проверить здоровье артиста.

Супруга актера Николая Караченцова опровергла информацию о его госпитализации в НИИ имени Склифосовского. Об этом пишет "Ридус".

По словам Людмилы Поргиной, они приехали в больницу только для того, чтобы проверить здоровье артиста. Она добавила, что медцентр они посещают дважды в год.

Ранее сообщалось, что Николай Караченцов попал в больницу. Его якобы госпитализировали в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского. О причинах ничего не сообщалось.

В 2005 году Николай Караченцов попал в автокатастрофу. Машина столкнулась со столбом на Мичуринском проспекте. В результате он получил тяжелую черепно-мозговую травму с осколочным переломом черепа и ушиб головного мозга. Спустя ровно 12 лет артист попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья. С тяжелой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.