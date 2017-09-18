Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

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Самые высокие зарплаты в России получают работники нефтехимической промышленности, в том числе добытчики нефти и газа. Об этом рассказали в Росстате.

Росстат обнародовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами. Об этом пишет в понедельник "МИР 24".

В топе – коксохимическая промышленность и нефтехимия при средней зарплате в 150 тысяч рублей. На втором месте идет добыча нефти и газа (110 тысяч рублей). Замыкает тройку самых высокооплачиваемых отраслей – производство табачной продукции.

Далее следует финансовая сфера при средней зарплате в районе 80 тысяч рублей.

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