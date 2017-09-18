В Берлине во время стрельбы у ночного клуба убили россиянина
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В столице Германии во время стрельбы у ночного клуба убили гражданина России. Инцидент произошел в ночь на субботу. По предварительной информации, подозреваемый в убийстве является уроженцем Грузии.
Россиянина убили во время стрельбы у ночного клуба в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры города.
"Инцидент произошел в ночь на субботу в ночном клубе Cozy Club в районе Хоэншенхаузен. В субботу в полиции заявили, что подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, на танцевальной площадке в клубе произошел конфликт между двумя посетителями. Их выставили на улицу, где стычка продолжилась. Затем в спор вмешался третий человек и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате стрельбы один из участников конфликта скончался.
В отношении подозреваемого выдан ордер на арест по обвинению в убийстве. По предварительной информации, стрелявший является уроженцем Грузии.
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