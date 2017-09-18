Топилин заявил об индексации пенсий с 1 января 2018 года на 3,7%

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Правительство России одобрило индексацию пенсий на 3,7% с 1 января 2018 года. Это произойдет, несмотря на понижение прогноза по инфляции на 2017 год до 3,2%. Индексация социальных пенсий должна произойти с 1 апреля следующего года на 4,1%, рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

Индексация пенсий на 3,7% одобрена правительством России. Это произойдет с 1 января 2018 года, передает "Интерфакс".

Индексация пенсий случится, несмотря на понижение прогноза по инфляции на 2017 год до 3,2%, рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, ранее пенсии индексировались с 1 февраля, но в следующем году было принято решение сделать индексацию с 1 января. На такой шаг кабмин пошел для того, чтобы "обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году".

Что касается индексации социальных пенсий, то это планируется сделать с 1 апреля на 4,1%.

"Индексации всех выплат, которые у нас также связаны с инфляцией - это различные выплаты, прежде всего льготным категориям ежемесячные денежные выплаты, предусматривается на уровень фактической инфляции с 1 февраля следующего года", - пояснил министр труда.

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