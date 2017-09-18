В центре Донецка произошел взрыв

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В центре Донецка сработало самодельное взрывное устройство. В МВД самопровозглашенной ДНР сообщили, что бомба взорвалась в сточной канаве. Взрывная волна привела в действие охранные сигнализации на нескольких объектах вблизи от места взрыва. Пострадавших нет.

Самодельное взрывное устройство сработало в канаве в центре Донецка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ведомстве отметили, что группа задержания государственной службы военизированной охраны по Донецку получила сигнал о срабатывании тревожных сигнализаций на нескольких объектах охраны на бульваре Шевченко.

"Прибыв на место через одну минуту, правоохранители выяснили, что в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство. От взрывной волны сработали охранные сигнализации на нескольких объектах вблизи от места взрыва", - отметили в пресс-службе МВД ДНР.

Пострадавших в результате взрыва нет.