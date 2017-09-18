СМИ: группа Rammstein завершает карьеру

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Германская рок-группа Rammstein завершает карьеру. Об этом сообщают местные СМИ. Предполагается, что следующий альбом группы станет последним в их творчестве.

Знаменитая германская рок-группа Rammstein завершает карьеру. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

По данным германского таблоида, следующий альбом группы станет последним. При этом новый диск Rammstein выйдет не раньше конца этого года. Официального заявления по поводу завершения карьеры германские музыканты пока не делали.

Группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним альбомом коллектива стал диск Liebe Ist Für Alle Da, который вышел в 2009 году.