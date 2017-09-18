Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе

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Обвиняемые по делу о беспорядках в мае 2014 года на Греческой площади в Одессе признаны невиновными. Такое решение принял в понедельник суд.

Ильичевский суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади. Об этом пишет в понедельник "РИА Новости".

По делу проходят 19 активистов Куликова поля, которых обвиняют в массовых беспорядках, приведших к гибели людей.

Жертвами трагических событий 2014 года в южном украинском городе стали почти 50 человек, более 200 получили ранения. Столкновения сторонников и противников Евромайдана закончились страшным пожаром в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. При этом ответственность за произошедшее Киев возложил на тех, кто пострадал на Куликовом поле.