Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе
Обвиняемые по делу о беспорядках в мае 2014 года на Греческой площади в Одессе признаны невиновными. Такое решение принял в понедельник суд.
Ильичевский суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади. Об этом пишет в понедельник "РИА Новости".
По делу проходят 19 активистов Куликова поля, которых обвиняют в массовых беспорядках, приведших к гибели людей.
Жертвами трагических событий 2014 года в южном украинском городе стали почти 50 человек, более 200 получили ранения. Столкновения сторонников и противников Евромайдана закончились страшным пожаром в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. При этом ответственность за произошедшее Киев возложил на тех, кто пострадал на Куликовом поле.
Новости по теме Украинский кризис
-
18 сентября 2017
На Украине вновь задержали двух оправданных по делу "2 мая" в Одессе
-
18 сентября 2017
Кремль призвал не размывать суть инициативы по миротворцам в Донбассе
-
18 сентября 2017
Украина и США отказались работать по плану России о миротворцах в Донбассе
-
17 сентября 2017
Саакашвили озвучил требования к властям Украины