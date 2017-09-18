Запущенная модернизированным "Искандером" ракета пролетела 480 километров

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В рамках учений "Запад-2017" был произведен успешный пуск комплекса "Искандер-М" на максимальную дальность. Запущенная с полигона Капустин Яр ракета преодолела 480 километров и поразила цель на полигоне Макат в Казахстане.

В рамках учений "Запад-2017" проведен успешный пуск ракеты модернизированного "Искандера" на максимальную дальность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

"На полигоне Минобороны России Капустин Яр Астраханской области в рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2017" проведен успешный пуск модернизированного ракетного комплекса Сухопутных войск "Искандер-М" на максимальную дальность", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат в Казахстане.