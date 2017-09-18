На Украине вновь задержали двух оправданных по делу "2 мая" в Одессе
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На Украине снова задержали двух оправданных фигурантов по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. В зал суда во время оглашения оправдательного приговора вошли сотрудники СБУ и прокуратуры и объявили о новом подозрении. Теперь фигурантов подозревают в "сепаратизме".
Два оправданных фигуранта по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года вновь задержаны. На этот раз их подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает издание "Думская".
Сейчас Сергеем Долженковым и россиянином Евгением Мефедовым занимается Служба безопасности Украины. Перед этим сотрудники СБУ и прокуратуры вошли в зал суда, где зачитывался оправдательный приговор. Они тут же объявили о новом подозрении. Журналистов, при этом, оттуда выгнали.
Ранее суд признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади.
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