Путин и Шойгу высоко оценили итоги этапа учений "Запад-2017"

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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили итоги основного этапа стратегический учений "Запад-2017". Масштабные манёвры развернулись в понедельник на Лужском полигоне Ленинградской области. За происходящим наблюдали около сотни представителей из 50 государств.

Стремительный переход от маневренной обороны к полномасштабному наступлению и разгрому условного противника. Таким и планировался второй этап учений "Запад-2017", передает "ТВ Центр". В ход идут все средства огневого поражения: танки, мотострелки и артиллерия, в том числе реактивная.

Несмотря на дождь и низкое небо, над полигоном "Лужский" в понедельник уже была слышна авиация. Ждут её и в самый разгар боя - прежде всего, звенья ударных вертолетов Ми-35, Ка-52 и многоцелевые всепогодные истребители Су-27.

На вертолете в Лугу в понедельник прилетел Владимир Путин - со смотровой площадки главнокомандующий и министр обороны внимательно следили за происходящим.

По легенде учений на территорию России и Белоруссии проникли экстремистские группы, получившие внешнюю военную поддержку. Союзное государство противостоит агрессии. То есть характер маневров "Запад-2017", стартовавших ещё 12 сентября, оборонительный и антитеррористический. Цель масштабного военного мероприятия - улучшить оперативную совместимость штабов двух стран.

Учения проходят на нескольких полигонах России и Белоруссии. В общей сложности в маневрах задействованы почти 13 тысяч военных, около 700 единиц боевой техники, включая 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Сегодняшняя операция на Лужском полигоне - одновременно одна из самых масштабных и сложных.

"В целом результатами я удовлетворен, оценка верховным главнокомандующим, министром обороны поставлена высокая", - сообщил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.

По традиции, учения "Запад" проводятся каждые два года. В этот раз масштабы поражают, но еще больше они внушают тревогу странам НАТО. В том числе США. Впрочем, Россия пригласила международных специалистов и предоставила детальную информацию странам Запада. В оборонительном характере учений зарубежные военные атташе могли убедиться лично.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".