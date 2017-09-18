Суд оправдал 20 активистов Антимайдана по "делу 2 мая"

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В Одесской области суд Черноморска в понедельник полностью оправдал два десятка активистов Антимайдана, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Противники Майдана противостояли радикальным украинским националистам, которые , напав на своих оппонентов, подожги одесский Дом профсоюзов, где погибли 48 человек. Но виновники этого преступления по-прежнему не понесли наказания.

Большая часть обвиняемых – те, что под подпиской, приходят в суд самостоятельно. Еще пятерых – тех, кого украинская генпрокуратура, как выяснится позже, безосновательно считает организаторами беспорядков на Греческой площади в Одессе 2 мая – привозят под усиленным конвоем. Автозаку приходится буквально протискиваться среди десятков полицейских и бойцов Нацгвардии, взявших Ильичевский суд Черноморска в кольцо. В украинском МВД вполне резонно опасаются провокаций, передает "ТВ Центр".

Украинских националистов, собравшихся у здания суда, внутрь не пропускают. К этому моменту в небольшом зале уже и так яблоку негде упасть. Люди сидят на полу, слушая приговор. Хотя фактически с первых минут становится понятно, что он, как это ни странно, будет оправдательным. Показания одного из свидетелей суд посчитал недостоверными. Видео и фото, предоставленные следствием, сомнительными. Данные экспертизы тел погибших сфабрикованными.

"Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину подсудимых. Поэтому суд постановляет оправдать всех обвиняемых и освободить из–под стражи в зале суда", - говорится в решении суда.

"Все претензии, если они возникнут, давайте адресовать Генеральной прокуратуре, руководству Главного следственного управления МВД Украины, которые фактически, на наш взгляд, данное расследование провалили", - отметила координатор "группы 2 мая" Татьяна Герасимова.

Этот провал стоил пяти обвиняемым трех лет свободы, которые они провели в СИЗО. За все это время украинская генпрокуратура так и не смогла найти реальных доказательств вины всех 19 фигурантов, которых она собирались отправить за решетку на срок от 8 до 15 лет. Им инкриминировали участие в массовых беспорядках на Греческой площади в Одессе, где в мае 2014 года произошли столкновения украинских националистов и активистов антимайдана. Причем, из проукраинских ультрас никто на скамье подсудимых так и не оказался, на что в суде указывали и сами обвиняемые.

Но это только один из эпизодов уголовного дела о беспорядках 2 мая в Одессе. До части с поджогом Дома профсоюзов украинское правосудие пока так и не дошло. Рассмотрение намеренно затягивается.

"Более трех лет прошло со времен, когда погибли люди во время протестов на "майдане" и 2 мая 2014 года в Одессе, но было достигнуто мало прогресса по привлечению к ответственности нарушителей. Расследования сталкиваются с задержками, подозреваемые сбежали из страны и продолжают избегать ответственности", - сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

При этом следствие утверждает, что те, кто противостоял украинским националистам, сами себя подожгли. Хотя десятки фотографий и видеозаписей говорят о том, что это радикалы забрасывали Дом профсоюзов коктейлями Молотова. Это проукраинские ультрас расстреливали людей, пытавшихся спастись. Это "Правый сектор" не давал пожарным машинам проехать. Но Генпрокуратура Украины даже не удосужились вызвать кого-нибудь из них на допрос.

"Если будут наказаны реальные преступники, то есть представители радикальных украинских националистов - это будет сигнал. И те радикалы, которые остались и стали частью этой власти, они будут сопротивляться. Власть на это не пойдет", - рассказал политический аналитик Станислав Бышок.

В итоге сфабрикованные дела разваливаются. Но Киев не сдается и тут же придумывает новые. Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, которых Ильичевский суд в понедельник оправдал, прямо в зале суда вновь берут под стражу. Теперь они оба обвиняются в сепаратизме.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".