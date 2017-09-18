Станции стартового участка ТПК метро откроют до конца этого года

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Уже в конце этого года Третий пересадочный контур московского метро примет первых пассажиров. Протяжённость участка составляет более 10 километров. Он свяжет сразу несколько районов на северо-западе столицы. Одна из станций нового контура - "ЦСКА" - будет открыта уже осенью, её готовность составляет 90 процентов. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

Рабочие припаивают недостающие детали, прокладывают кабель, а где-то уже отмывают от строительной пыли гранитную плитку. Новую станцию метро "ЦСКА" планируют открыть этой осенью, передает "ТВ Центр". Уже сейчас можно оценить дизайн новой платформы. Он выполнен в фирменных цветах армейского клуба - красном и синем. Потолок украсили световыми панелями, на них - сюжеты из жизни спортклуба. Изображения футболистов, хоккеистов, баскетболистов и легкоатлетов. О том, что работы на станции ЦСКА вышли на финишную прямую, сообщил на своей странице в соцсети "В контакте" Сергей Собянин.

"Новая станция ТПК "ЦСКА" скоро примет задуманный авторами вид. Она оформлена в фирменных цветах легендарного клуба, а главным украшением станут бронзовые скульптуры спортсменов. Две из них - баскетболиста и футболиста - уже установлены", - отметил мэр столицы.

Главное украшение новой станции - скульптуры спортсменов на гранитных постаментах. Все они - отлитые в бронзе копии реальных армейцев. Футболист Всеволод Бобров, баскетболист Хряпа. Скоро появятся еще две скульптуры. Имена их прототипов пока держат в секрете. Но журналистам тайну в понедельник приоткрыли. Это будут хоккеист Денисов и лыжник Панкратов.

Первоначально эта станция должна была называться, как и территория на поверхности - Ходынское поле. Посвятить ее армейскому клубу власти решили после многочисленных обращений от болельщиков футбольной команды. Они писали о том, что в московском метро уже есть станции "Динамо" и "Спартак", а знаменитый клуб ЦСКА остался в стороне. И вот теперь справедливость восстановлена. Однако не только болельщики ждут открытия новой станции.

"Среднесуточный пассажиропоток ожидаемый - 250 тысяч человек в сутки. Это для района Хорошевский очень ожидаемая станция", - сообщил руководитель компании-подрядчика Роман Модин.

На карте метро "ЦСКА" расположится между "Хорошевской" и "Петровским парком". Это участок Третьего пересадочного контура. Один из выходов выведет пассажиров к Ледовому дворцу спорта, другой — к парку "Ходынское поле".

Третий пересадочный контур московского метро - это более десяти километров подземной дороги. К открытию готовятся сразу пять станций новой кольцевой ветки — "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

Новый участок свяжет сразу несколько районов на северо-западе Москвы и одновременно разгрузит центральные станции подземки. Технический запуск на отрезке уже состоялся. Отделочные работы идут под землей и на земле. Территория вокруг станции "ЦСКА" будет украшена скульптурами и ростовыми буквами. Почти готова смотровая площадка. С нее в скором будущем откроется вид на новый парк.

Юлия Степина, Николай Жуков, "ТВ Центр", Москва.