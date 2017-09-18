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В нью-йоркском районе Куинс столкнулись туристический и рейсовый автобусы. Как сообщили в полиции, погибли по меньшей мере три человека, еще около десяти получили травмы.

В результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным полиции города, авария произошла в районе Куинс. На перекрестке столкнулись рейсовый и туристический автобусы. После столкновения один из автобусов въехал в здание, а затем начался пожар.

Один пострадавший погиб на месте происшествия, еще двое умерли по пути в больницу. Около 16 человек получили травмы, в том числе серьезные. В полиции уточнили, что погибли один пешеход, находившийся на тротуаре, водитель туристического автобуса и пассажир рейсового автобуса. Как рассказал начальник управления транспорта города Джо Лота, оба автобуса развернуло, что указывает на большую скорость.