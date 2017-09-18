Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с КНДР

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Китайский лидер отметил широкие общие интересы США и КНР. Лидеры стран также обсудили визит Трампа в Китай.