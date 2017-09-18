17:37, 18 сентября 2017

Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с КНДР

Теги:  Политика  китай  сша  кндр  трамп  переговоры

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Китайский лидер отметил широкие общие интересы США и КНР. Лидеры стран также обсудили визит Трампа в Китай.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Китайский лидер отметил широкие общие интересы КНР и США. Стороны обсудили также предстоящий визит Трампа в Китай. 

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