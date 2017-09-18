Два человека погибли под колесами электричек в Москве

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Сотрудники следственных органов Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку гибели двух мужчин, которые 18 сентября попали под колеса электричек. Это произошло на станции "Щербинка" и "Серп и Молот" Московской железной дороги.

В Москве два человека погибли, попав под электрички на станции "Щербинка" и "Серп и Молот" Московской железной дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Оба трагичных случая произошли в течение трех часов в понедельник. В результате следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку происшествий.

Первый случай произошел в 14:30. Мужчина переходил железнодорожный настил в районе "Щербинки" в наушниках. В итоге он не услышал предупреждающих сигналов электрички, шедшей по маршруту "Силикатная" – "Щербинка" и получил смертельные травмы.

Приблизительно в 16:00 еще один мужчина погиб при попытке залезть на платформу "Серп и Молот" перед подъезжающей на станцию электричкой, шедшей из Москвы в Петушки. В результате он погиб.