18:02, 18 сентября 2017

Украинский бизнесмен решил купить "дочку" Сбербанка

Теги:  Украина  сбербанк  покупка

Украинский бизнесмен Сергей Тигипко подал документы на приобретение 99,9% акций филиалов Сбербанка России на Украине в Нацбанк своей страны. На рассмотрение предложения уйдет три месяца.

Владелец "ТАСкомбанка" и "Universal Bank" Сергей Тигипко решил приобрести 99,9% акций филиалов Сбербанка России на Украине. Об этом пишет "Русская планета".

Он уже подал документы на приобретение в Нацбанк Украины. На рассмотрение предложения украинского бизнесмена понадобится три месяца. После этого банк выдаст решение

23 марта Киев ввел санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков.

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