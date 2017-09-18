ВВС США подтвердили крушение Су-27 в Неваде

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В ВВС США подтвердили информацию о крушении самолета и гибели пилота на базе в Неваде во время тренировочного полета. Инцидент произошел 5 сентября в 160 километрах к северо-западу от авиабазы. Самолет был приписан "к командованию материально-технического обеспечения ВВС".

Представитель ВВС США капитан Марк Графф подтвердил информацию о крушении самолета и гибель пилота на базе в Неваде, которое произошло 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

"5 сентября 2017 года, приблизительно в 18:00 по тихоокеанскому времени (01:00 6 сентября по московскому) самолет ВВС США потерпел крушение во время тренировочного вылета", - заявил Графф. По его словам, это произошло примерно в 160 километрах к северо-западу от базы.

От полученных травм скончался подполковник Эрик Шульц. Причины аварии все еще не установлены.

Что касается разбившегося самолета, то Графф не стал уточнять, чьего производства он был. Он лишь сказал, что машина была приписана "к командованию материально-технического обеспечения ВВС".

Ранее стало известно, что истребитель российского производства Су-27, принадлежавший ВВС США, разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. В результате погиб американский полковник Эрик Шульц. Пилот мог служить в подразделении, специализирующемся на применении истребителей производства СССР и России с целью оценки их боевых качеств.

На авиабазе Неллис в штате Невада не подтвердили информацию о том, что разбившийся истребитель Су-27 был произведен в СССР или России. Представитель пресс-службы авиабазы сообщил, что все детали относительно данного инцидента засекречены.