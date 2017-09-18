"Единая Россия" к концу декабря определится с участием в президентских выборах
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Партия "Единая Россия" примет решение о форме участия в президентских выборах 2018 года на декабрьском съезде, который состоится в третьей декаде месяца. Как сообщил секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов, члены партии решат, будут ли они выдвигать кандидата, или поддерживать.
Форма участия "Единой России" в президентских выборах будет определена на декабрьском съезде. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на секретаря генерального совета ЕР Сергея Неверова.
"Какое это будет участие - выдвижение или поддержка - это и решит съезд", - сказал он.
Съезд планируется провести в период с 22 по 24 декабря. Он будет проходить в двухдневном формате, то есть состоится либо 22-23 декабря, либо 23-24 числа.