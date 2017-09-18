В Великом Новгороде из-за звонков началась масштабная эвакуация отелей и ТЦ

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Два отеля и пять торговых центров эвакуируют в Великом Новгороде после звонков о минировании. Также неизвестные сообщили о бомбе в фитнес-центре. Ранее 18 сентября в Великом Новгороде по подозрению в "телефонном терроризме" были задержаны подростки.

Постояльцы двух крупнейших гостиниц и пяти торговых центров эвакуированы в Великом Новгороде из-за звонков о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Новгородской области.

Звонки поступили с 17:38 до 17:48 по московскому времени. Также примерно в 18:30 сообщили о бомбе в фитнес-центре.

Ранее 18 сентября в Великом Новгороде были задержаны подростки по подозрению в "телефонном терроризме". Они "заминировали" детский сад в пригородном поселке Сырково, из-за чего, сотрудники МЧС и силовых структур эвакуировали более 100 детей.

В понедельник в Москве эвакуировали пять управ после анонимных сообщений об угрозе взрыва. На места выехали кинологи и оперативные службы. Позднее стало известно, что угроза взрыва была ложной.

За последние несколько дней по всей России эвакуировали сотни мест массового скопления людей после сообщений о минировании. Первые эвакуации прошли в день выборов, 10 сентября, в Омске и Стерлитамаке. Кроме того, в Москве на прошлой неделе из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов было эвакуировано более 100 тысяч человек.

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