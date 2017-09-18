Группа Rammstein опровергла информацию о прекращении деятельности

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Немецкая группа Rammstein опровергла информацию о завершении музыкальной деятельности. Как сообщается на сайте коллектива, информация о "прощальном туре" и "последнем альбоме" не соответствует действительности.

Немецкая группа Rammstein опровергла сообщения СМИ о прекращении музыкальной деятельности. Об этом говорится на официальном сайте коллектива.

"Вопреки сообщению, появившемуся сегодня в прессе, у Rammstein нет "секретных планов" по "прощальному туру" или "последнему альбому", В настоящее время группа работает над новыми песнями после успешного фестивального тура", - говорится в сообщении.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что следующий альбом Rammstein станет последним. При этом, по данным издания, новый диск выйдет не раньше конца этого года.

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