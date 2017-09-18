В Петербурге арестовали полицейских, подозреваемых в пытках задержанных

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В Санкт-Петербурге суд в понедельник взял под стражу еще одного полицейского, которого подозревают в превышении полномочий и избиениях задержанных. Ранее были арестованы пятеро его сослуживцев - два бывших и трое действующих сотрудника полиции. Среди них оперуполномоченные уголовного розыска и заместитель начальника полицейского отделения.

Содержание под стражей сроком на два месяца. В следственный изолятор отправился оперуполномоченный Невского районного отдела полиции Санкт-Петербурга Кирилл Бородич. Последний из шести фигурантов уголовного дела по статье 286 уголовного кодекса России "Превышение должностных полномочий с применением насилия", передает "ТВ Центр".

Действующие сотрудники полиции и их сообщники обвиняются в применении жестоких пыток в отношении задержанных. По версии следствия, выбивая показания из задержанных, они избивали их, поливали кипятком, и прижигали ноздри сигаретой.

Задержания и обыски в Невском районе начались 15 сентября, накануне по решению суда заключены под стражу исполняющий обязанности замначальника Невского районного отдела полиции Михаил Антоненко, оперуполномоченный Александр Ипатов и бывший полицейский Андрей Барашков.

Днём ранее в СИЗО "Кресты" отправлены бывший заместитель начальника угрозыска Невского районного отдела полиции Артем Морозов и оперативник того же отдела Сергей Котенко.

"Обвиняемые ворвались в букмекерскую контору, порвали паспорта находившихся там лиц, а также повредили имущество. После чего доставили охранника данного заведения к себе в отдел полиции, где требовали дать показания, якобы он покупал имущество, заранее приобретенное преступным путем. Один из обвиняемых облил спину потерпевшего горячей водой", - сообщил помощник руководителя СУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Коллеги задержанных сотрудников полиции в их причастность к этим преступлениям не верят. И в понедельник, и на каждое из 6 заседаний суда они приходили поддержать товарищей.

Уголовное дело, фигурантами которого становятся полицейские, в России не первое. В 2012 году в Казани сотрудники отдела полиции "Дальний" замучили до смерти 52-летнего местного жителя, за что были приговорены к разным срокам колонии строгого режима. В том же году в 75-м отделении Невского района Петербурга правоохранители насмерть запытали 15-летнего подростка - виновные отбывают срок в колонии. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Лениградской области, в отношении задержанных сейчас проводится служебная проверка. Если вина обвиняемых будет доказана, ответственность понесут не только полицейские, но и их непосредственные руководители.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.