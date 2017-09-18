Суд перенес слушания по делу Саакашвили на 22 сентября

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Во Львовской области суд в понедельник приступил к рассмотрению дела о незаконном пересечении украинской границы бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Правда, самое страшное, что грозит скандальному политику, административный штраф. Да и суд, едва начавшись, объявил в своей работе перерыв. Саакашвили тем временем продолжает свое турне по Украине.

Пока украинцы наблюдают очередной перформанс Михаила Саакашвили, у него на родине во всем этом политическом лицедействе советуют искать рациональное зерно, передает "ТВ Центр".

"Я убеждена, Саакашвили является звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Цель проекта – создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен для России двумя крупнейшими событиями. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы в Украине, Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы. Саакашвили – отличный кандидат для исполнения такого плана", - рассказала экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

О том, что Саакашвили - фигура проамериканская, ни для кого не секрет, подтвердили в нашем Совете Федерации. Однако разыграть антироссийскую карту у Вашингтона вряд ли получится. Хотя попытки определенно будут. Уровень у Саакашвили уже не тот, репутация провокатора и авантюриста. А вот дестабилизировать ситуацию внутри Украины, создав проблемы соседям, он может запросто. "Политический подрывник", как назвали Саакашвили журналисты, вновь в деле.

"То, какое шоу он сумел сделать из своего прорыва границы, уже нанесло серьезный удар по Порошенко и, можно даже сказать, по всем тем, кто сейчас ассоциируется с властью на Украине, потому что народ увидел, что фактически власти и нет. Государственность не работает", - рассуждает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Особенно если в кармане карт-бланш от заокеанских кураторов. Саакашвили свободно пересекает "нерушимую" украинскую границу, собрав вокруг себя сбитых летчиков Майдана – Тимошенко и Наливайченко. Даже генпрокурор Луценко констатировал: единственное, что грозит нарушителю - штраф. Сам грузинский гастролер в понедельник оправдывался перед судом во Львове. Шоу получилось в лучших традициях постмайданной Украины. На входе одетого в вышиванку главного фигуранта противники забросали яйцами.

Уезжал с украинским паспортом - вернулся уже без него. Постарался лично президент Порошенко. Как итог, столкновение пограничников с соратниками Саакашвили, пострадавшими признаны 22 сотрудника правоохранительных органов, а виноваты во всем оказывается польские юристы.

Суд решение так и не принял, объявил перерыв. Нужно еще видеозаписи предоставить и свидетелей выслушать. А впереди поход на Киев. Вместо запланированного 19 сентября, украинскую столицу будут "спасать" - это термин самого Саакашвили - на месяц позже, 17 октября, обещают многочисленную акцию протеста, но никаких Майданов. Старый революционер, мол, больше не у дел. Саакашвили уверяет: он просто ездит по стране и собирает народные наказы. Три уже есть: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона. Львов, Черновцы, а теперь родной город Гройсмана и Порошенко - Винница. Сторонники ликуют, техника не выдерживает. Микрофоны приходится менять трижды. Саакашвили уже действительно ни что не может остановить.

Матвей Шестаков, Максим Панкин, "ТВ Центр".