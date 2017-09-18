Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИН Коршунова

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца предпринимателя Марину Дюкову, которая является предполагаемой пособницей заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Его самого обвиняют в растрате.

В Москве Басманный суд арестовал на два месяца предпринимателя Марину Дюкову. Она является предполагаемой пособницей заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, передает ТАСС.

Дюкову обвиняют в совершении преступления по статье "Попытка присвоения или растраты, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере". Подозреваемая останется под арестом до 13 ноября 2017 года.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, Дюкова обвиняется в пособничестве Коршунову при растрате в особо крупном размере (не менее 50 миллионов рублей) вверенных ему бюджетных средств ФСИН во время закупок сахарного песка для нужд уголовно-исполнительной системы на 2016 год.

Ранее ФСИН России заявила о привлечении 15 сотрудников центрального аппарата ведомства к дисциплинарной ответственности и увольнении двух работников в связи с деятельностью замдиректора ведомства Олега Коршунова.