Лавров обсудил урегулирование в Сирии и КНДР с главой МИД Китая

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" 72-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с главой китайского МИД Ваном И. Стороны обменялись мнениями по ситуациям в Сирии и на Корейском полуострове. Министры подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования данных проблем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ваном И "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на КНДР и Сирию. Подтверждено общее мнение о безальтернативности урегулирования всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

Министры высоко оценили взаимодействие России и Китая в ООН и на других международных площадках в данном контексте. Стороны также выразили удовлетворение развитием российско-китайских отношений во всех областях.