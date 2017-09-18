Минобороны ответило на претензии Литвы о нарушении воздушного пространства

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Минобороны России ответило на претензии Вильнюса о намеренном нарушении воздушного пространства Литвы российскими самолетами Ил-76. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что претензии не соответствуют действительности.

Претензии Вильнюса о намеренном нарушении воздушного пространства Литвы российскими самолетами не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны России, передает "Интерфакс".

"Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения "Запад-2017" как политизированные и не соответствующие действительности", - отметили в Министерстве.

Там добавили, что маршрут полета с аэродрома "Таганрог" в Ростовской области на аэродром "Черняховск" в Калининградской проходил над нейтральными водами Балтики в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства. "В ходе полета над Балтийским морем по маршруту движения был выявлен грозовой фронт шириной около 20 километров и протяженностью около 60 километров, прямо угрожавший безопасности самолетов и их экипажей", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В итоге "в строгом соответствии с нормами международного воздушного права ведущим экипажем российского самолета был сделан речевой запрос зональному центру контроля воздушного пространства в городе Вильнюс на вынужденное отклонение от маршрута в сторону воздушной границы Литвы для обхода грозового фронта".

Как только разрешение от литовской стороны было получено, самолеты на короткое время отклонились от маршрута. Они облетели опасный участок и сразу вернулись на основной маршрут, о чем рассказали в Минобороны.

В российском ведомстве рассказали, что инцидент произошел 16 сентября. При этом литовские органы управления воздушным движением не предъявляли претензий экипажам российских бортов, отметили в Минобороны, сообщает ТАСС. "Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения "Запад-2017" как политизированные и не соответствующие действительности", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в понедельник МИД Литвы заявил, что два российских военно-транспортных самолета Ил-76 во время стратегического учения "Запад-2017" нарушили воздушное пространство этой балтийской страны.

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