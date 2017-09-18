МЧС предупредило о сильном ветре в московском регионе в ближайшие сутки

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Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду в московском регионе в ближайшие сутки. В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

В столичном регионе в ночь на 19 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на управление МЧС по городу.

"В связи с приближением и прохождением холодного атмосферного фронта по территории Московской области в ближайшие один-три часа с сохранением в течение суток 19 сентября местами по Московской области и Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автовладельцев призвали парковать машины в гараже, а при его отсутствии оставлять транспортные средства вдали от деревьев и шатких конструкций.