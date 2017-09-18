На юге Москвы расстреляли гражданина Азербайджана

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Гражданин Азербайджана убит на юге Москвы в районе Бирюлево Западное. Неизвестные расстреляли его в упор. На месте событий работает следственно- оперативная группа.

На юге Москвы неизвестный в упор расстреляли мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, убитый был гражданином Азербайджана. Его тело было обнаружено в Харьковском проезде в районе Бирюлево Западное.

Подробности произошедшего не сообщаются. На месте событий сейчас работает следственно- оперативная группа.