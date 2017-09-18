Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

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Испанские власти объявили посла КНДР персоной нон грата. В понедельник его вызывали в МИД Испании. Ему предписано покинуть страну до 30 сентября.

Посол КНДР в Испании вынужден покинуть страну до 30 сентября. Такое требование ему выдвинули испанские власти, передает ТАСС.

В МИД Испании подчеркнули, что ранее он был вызван в ведомство, где ему сообщили, что он объявлен послом нон грата.

15 сентября Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тысячи километров к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.