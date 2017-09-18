На юге Москвы автобус влетел в столб из-за подрезавшей легковушки

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Водитель легкового автомобиля на юге Москвы спровоцировал ДТП, в результате которого автобус въехал в мачту освещения. Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, пострадали два пассажира автобуса, им потребовалась медицинская помощь.

На юге столицы водитель легкового автомобиля спровоцировал аварию, в результате которой автобус въехал в столб. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Авария произошла около 21:05 на пересечении улицы Подольских курсантов с Варшавским шоссе. В ДТП попал автобус 683-го маршрута.

"По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля, который совершил опасный маневр перед автобусом, из-за чего последний совершил наезд на мачту освещения", - сообщили в Мосгортрансе.

По данным пресс-службы предприятия, в результате аварии пострадали два пассажира автобуса. Им потребовалась медицинская помощь. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.