Ураган "Мария" усилился до максимальной категории

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Ураган "Мария", который бушует в Атлантике, усилился до максимальной пятой категории мощности. Об этом сообщил в понедельник американский Национальный центр по наблюдению за ураганами. Стихия уже обрушилась на Доминику. Пострадали сотни зданий, в том числе резиденция премьер-министра страны.

Новый ураган "Мария", который этим утром приблизился к Карибским островам, достиг максимальной пятой категории мощности. Скорость ветра в эпицентре составляет 260 километров в час, сообщает "ТВ Центр".

Непогода уже обрушилась на Доминику. Ураган срывал крыши домов, сотни зданий оказались подтоплены. В ближайшие часы удара стихии ожидают на Мартинике и Гваделупе, а также Антигуа и Барбуде, которые ранее серьезно пострадали от урагана "Ирма". Там снова введен режим ЧС.

Тревога объявлена и на Сент-Люсии, Британских и Американских Виргинских островах. Жители этих регионов запасаются водой и предметами первой необходимости, укрепляют дома. Ожидается, что к середине недели шторм достигнет Пуэрто-Рико. Там также объявлен повышенный уровень опасности.