Сенат США выделит Украине $500 млн на военные расходы

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Сенат США одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов на оборону и разрешил поставку Киеву летального оружия. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Ранее сообщалось, что Сенат выделит Украине в 2018 году лишь 150 миллионов долларов.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на военные расходы, об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, помимо финансовой помощи Украина получит "летальное вооружение оборонного характера". Также украинские военные смогут проходить реабилитацию в американских медучреждениях.

Как сообщает ТАСС, ранее Сенат одобрил выделение Украине в 2018 финансовом году лишь 150 миллионов долларов военной помощи.

Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности относительно предложений в бюджет страны по вопросам обороны и безопасности на 2018 год. Указ предусматривает финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины в объеме не менее 165,37 миллиарда гривен.

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