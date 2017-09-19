В Лондоне не могут потушить крупный пожар на складе

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Складские помещения загорелись на севере Лондона. На месте работают после 100 пожарных, однако справиться с огнем не удается.

Уже несколько часов на севере Лондона не удается потушить крупное возгорание. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В районе Тоттенхэм горят складские помещения. В данный момент на месте происшествия работают 120 спасателей и 20 пожарных машин. Жителям находящихся рядом домов рекомендовано оставаться в квартирах и не открывать окна и двери.

Причины ЧП выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.