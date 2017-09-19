В Сирии частично восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани
Теги: сирия Сирийский конфликт транспорт
Сирийские железнодорожники частично возобновили движение по туристическому маршруту Дамаск — Забадани. Еще недавно территория находилась в руках боевиков и практически вся инфраструктура была разрушена. Создание зон деэскалации позволило восстановить несколько километров железнодорожного полотна и подвижной состав.
Справа обрыв, слева – скалы и дома. По узкоколейке медленно едет паровоз. Его скорость такая, что быстрым шагом обгонит пешеход. Паровоз построен в 1896 году. Эти вагончики, отделанные деревом, использовались для перевозки пассажиров 3-го и 4-го классов. Отправку этого состава по узкоколейке сложно назвать восстановлением нормального железнодорожного сообщения. Но, во-первых, другой техники здесь нет, а во-вторых, для жителей столицы – это символ возвращения нормальной жизни, отмечает "ТВ Центр".
Светлана Миро вспоминает, что 27 лет назад на этом поезде каталась с мужем, когда только переехала из Советского союза в Сирию. Это одно из самых ярких ее впечатлений. Тогда Светлана с мужем доехали до конечной станции - Забадани.
Город до войны был курортом. Свежий воздух, много зелени, и минеральные воды. Действовал даже специальный туристический маршрут, добраться сюда можно было на поезде.
Террористы превратили город в руины. Железнодорожное полотно подрывали. Составы обстреливали. Такие разбитые вагоны можно встретить на протяжении всего пути. Первый поезд вынужден остановиться в 30 километрах от Дамаска. Дальше дороги нет.
Сирийские железнодорожники рассчитывают восстановить обрушенные туннели в скалах, и тогда этому составу удастся добраться до прежде очень популярного среди сирийцев курорта Забадани.
Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр". Сирия.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
18 сентября 2017
Сирийская армия при поддержке ВКС форсировала Евфрат
-
17 сентября 2017
Минобороны опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции
-
17 сентября 2017
Два жилых района на востоке от Дейр-эз-Зора освобождены от террористов
-
16 сентября 2017
В Астане договорились о создании четвертой зоны деэскалации в Сирии