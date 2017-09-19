Лавров во второй раз встретится с Тиллерсоном в Нью-Йорке

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В Госдепартаменте США сообщили о второй встрече госсекретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. В российской делегации подтвердили, что переговоры состоятся во вторник. Лавров также встретится в этот день с главой МИД Великобритании, президентом Палестины и главой дипломатии ЕС.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров намерены повторно встретиться в Нью-Йорке. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

"В 17:00 по местному времени (0:00 по московскому времени) госсекретарь Тиллерсон встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым в отеле Palace в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Лавров и Тиллерсон уже встречались в воскресенье по прибытии российской делегации во главе с министром в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. Стороны обсудили сирийское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в целом, а также выполнение минских договоренностей. В российской делегации также подтвердили повторную встречу дипломатов.

"У министра (во вторник) запланирован ряд двусторонних контактов: планируется встреча с госсекретарем США Тиллерсоном, главой британского МИД Джонсоном, Федерикой Могерини, Махмудом Аббасом",- сообщил агентству "РИА Новости" источник в делегации.