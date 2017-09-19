Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ

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Анар Алияр оглы Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, добровольно сдался ФСБ. 20 августа в Хабаровске между Драчевым и посетителем кафе Анаром Аллахверановым завязался конфликт, который затем перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации.

Житель Хабаровского края, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, добровольно сдался сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

20 августа в Хабаровске между Драчевым и посетителем кафе Анаром Аллахверановым завязался конфликт, который затем перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации.

В отношении Аллахверанова было заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", затем СК переквалифицировал его на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений".

В отношении двух сотрудников Росгвардии было возбуждено дело о халатности. По данным следователей, они прибыли на место драки, но не сделали ничего, чтобы разнять ее участников и задержать Аллахверанова.

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