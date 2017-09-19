В США запретили пользоваться антивирусом Касперского в госучреждениях

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Американские федеральные ведомства перестанут закупать программное обеспечение российской компании "Лаборатории Касперского" по решению верхней палаты Конгресса США. По мнению сенаторов, этот отказ "убирает реальную уязвимость национальной безопасности США".

Сенат законодательно закрепил решение администрации Белого дома отказаться от продукции российской компании "Лаборатории Касперского", сообщает агентство Reuters.

Согласно принятому законопроекту, гражданским и военным ведомствам США теперь запрещено использовать на работе антивирус "Лаборатории Касперского".

Эта поправка была включена в оборонный бюджет на 2018 финансовый год. По мнению сенаторов, отказ от продукции Касперского "убирает реальную уязвимость национальной безопасности США".

Ранее Министерство внутренней безопасности США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского".

В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись материалы о том, что компания якобы тесно связана с разведывательными службами России. Касперский, в свою очередь, ранее заявил о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения.

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