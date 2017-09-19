Из квартиры пенсионерки в центре Москвы украли драгоценности на миллион рублей

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Неизвестный украл драгоценности из квартиры пенсионерки в Таганском районе Москвы на сумму около миллиона рублей. Как сообщили в МВД, грабитель забрался на балкон по строительным лесам и проник в квартиру, отжав балконную дверь. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Неизвестный ограбил квартиру пенсионерки в центре столицы, украв драгоценностей на миллион рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД города.

Преступление было совершено в одной из квартир дома 38 на Гончарной улице. О краже полиции сообщила владелица квартиры, пенсионерка 1962 года рождения.

"Неизвестный, забравшись по строительным лесам на балкон (в здании ведутся фасадные ремонтные работы), отжав балконную дверь, проник в квартиру потерпевшей, совершил кражу, принадлежащих ей ювелирных украшений, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 1 млн рублей", - рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.