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МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков. Деятельность торговой площадки RAMP была прекращена в июле, уточнил замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин.

МВД ликвидировало крупнейший интернет-магазин наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace), действовавший в русскоязычном сегменте анонимной сети TOR. Закрытие площадки произошло в июле, однако ранее об этом не сообщалось.

Как передает ТАСС, такая информация содержится в ответе заместителя министра внутренних дел Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете.

Комментируя ответ министерства, Горелкин напомнил, что RAMP "существовал в так называемом даркнете, скрытой от простых пользователей части интернета, более пяти лет". Он считает принципиально важным тот факт, что RAMP "не заблокирован на уровне провайдеров, а именно ликвидирован".

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