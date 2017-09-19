На юго-востоке Москвы грабители похитили деньги из банкомата

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На юго-востоке Москвы грабители поломали банкомат и похитили из него деньги. В настоящее время подозреваемые разыскиваются, их личности устанавливаются. Сумму похищенного не уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На юго-востоке Москвы грабители повредили банкомат и похитили деньги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД столицы.

"Около 3:30 по московскому времени в доме 2 по Лермонтовскому проспекту неизвестные, зайдя в помещение, повредили банкомат и похитили из него денежные средства", - говорится в сообщении.

Сумма похищенного не уточняется. В настоящее время устанавливаются личности подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.