Караганов: США проходят через морально-политическую революцию

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Сергей Лавров встретился с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Встреча была непродолжительной — всего 45 минут, однако многие эксперты восприняли эту беседу, как "свет в конце тоннеля". По мнению политолога Сергея Караганова, с США разговаривать нужно, учитывая, что страна переживает трудный период своей истории.

В эфире программы "События. 25-й час" о возможности диалога между США и Россией рассуждает декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов:

— У Америки нет никакой логики общения. Она проходит через внутреннюю морально-политическую революцию. Элиты борются друг с другом на самоуничтожение. Договариваться с ними невозможно, потому что просто невозможно. Нет субъекта договоренностей. Сегодня мы о чем-то договоримся с Тиллерсоном. Завтра его снесут за то, что он договорился. Если мы не договоримся, его все равно снесут. Нужно разговаривать, учитывая, что США переживают трудный период своей истории.