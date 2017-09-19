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Заболеваемость гриппом в России снизилась впервые за последние три года. За первые семь месяцев 2017 года заболели на 37,8% россиян меньше, чем за тот же период в прошлом году. В Роспотребнадзоре объясняют это легким штаммом вируса. Эксперты добавляют — причина в улучшении качества вакцин и ответственном подходе населения к своему здоровью.

Россияне стали меньше болеть гриппом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. По статистике ведомства, в прошлом году с января по июль было 81,7 тысячи заболевших, а в текущем - 50,9 тысячи, то есть на 37,8% меньше.

Как пишет газета "Известия", снижение уровня гриппа наблюдается впервые за последние три года. Например, за первые семь месяцев прошлого года количество заболевших было в 1,7 раза больше, чем за январь-июль 2015 года.

В Роспотребнадзоре объясняют снижение заболеваемости легким штаммом вируса в эпидемиологическом сезоне-2016/17. Среди других причин, добавили опрошенные изданием эксперты, улучшение качества вакцин и ответственный подход населения к своему здоровью.

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