В Москве зарезали 23-летнего спортсмена-ходока

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В Москве от ножевого ранения погиб 23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов. Возбуждено уголовное дело. По некоторым данным молодой человек заступился за девушек, к которым приставал пьяный мужчина.

В Москве от ножевого ранения погиб 23-летний спортсмен-ходок Николай Иванов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вблизи дома 25 по улице Генерала Кузнецова ночью 15 сентября. Как сообщил портал Спортивного агентства Алексея Зубакова, спортсмен заступился за девушек, к которым приставал пьяный мужчина, однако тот ударил его ножом.

"Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался", - сообщили в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили факт обнаружения молодого человека с ножевым ранением и его смерти в больнице, однако не уточнили его личность.