Путин поздравил российских оружейников

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Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с днем оружейника. Глава государства отметил, что в истории страны навсегда останутся такие имена как Захава, Мосин, Шпагин и Калашников.

Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Мы по праву гордимся российскими мастерами, инженерами, конструкторами, творческим гением которых создавались уникальные, известные на весь мир образцы оружия", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, "в ратной, героической истории Отечества навсегда останутся имена таких талантливых оружейников, как Павел Захава, Сергей Мосин, Георгий Шпагин, Михаил Калашников".

Российский лидер отметил, что сегодня в России развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства.

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