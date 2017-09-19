Суд впервые отозвал право на дальневосточный гектар

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Суд в Хабаровске впервые отобрал у владелицы дальневосточного гектара права на участок. Гектар попал на сквер в поселке, где находятся отделение банка, магазины и аптека. По решению суда, женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение.

Ванинский районный суд Хабаровского края лишил местную жительницу прав на дальневосточный гектар, это первый в России такой случай, сообщает ТАСС.

Речь шла об участке в центре поселка, где долгое время находился сквер. Владелица гектара хотела открыть там цветочный магазин. Однако на территории сквера находятся социально значимые объекты - отделение банка, магазины и аптека.

Активисты ОНФ смогли добиться того, что сквер останется в своих границах, а женщине дадут право выбрать другой участок или обжаловать решение суда.

В ОНФ отметили, что в поселке Ванино выдают земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" по не совсем прозрачным схемам. Проблемных участков в поселке более 60.