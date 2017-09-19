В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову

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В Москве в День оружейника в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская состоялось торжественное открытие памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Министр культуры Владимир Мединский, выступая на мероприятии, назвал автомат оружейника культурным брендом России.

В Москве открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню оружейника, передает "Интерфакс".

"Калашников - это в какой-то степени Кулибин 20 века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант - это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно, автомат Калашникова - настоящий, можно сказать, культурный бренд России", - заявил на открытии министр культуры Владимир Мединский.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Московской городской думы и корпорации "Ростех". Проект подготовил народный художник России Салават Щербаков.

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