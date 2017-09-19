Под Волгоградом продолжаются поиски пропавшей пятилетней девочки

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В Волгоградской области четвертые сутки ищут пропавшую пятилетнюю девочку. В операции задействованы более 300 человек.

Кинологи, военные и волонтёры — более 300 человек ищут пропавшего ребенка в Волгоградской области.

Пятилетняя Соня исчезла в минувшую пятницу с игровой площадки возле дома, передает "ТВ Центр".

Когда все дети разошлись, девочка осталась одна, больше о ее судьбе ничего не известно. Сначала родители пытались сами отыскать ребёнка, но безрезультатно. Сейчас в город Калач-на-Дону стянуты дополнительные силы полиции.

Обследованы заброшенные здания и территория рядом с домом семьи пропавшей . Опрошены соседи и знакомые. На улицах дежурят патрули и досматривают машины. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".