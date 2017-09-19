Белый дом назвал предстоящую речь Трампа в ООН "философской"

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Предстоящую во вторник речь президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН будет "глубоко философской". Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме.

Сергей Лавров и Таро Коно здороваются как старые друзья. Несколько слов на английском в коридоре. За столом переговоров - уже другой настрой. Главный вопрос встречи министров иностранных дел России и Японии - ситуация на Корейском полуострове. Ее Сергей Лавров охарактеризовал одним словом - критическая, передает "ТВ Центр".

"Считаем диалог России и Японии по вопросам безопасности в Азии востребованным. Прежде всего в связи с той критической ситуацией, которая складывается на Корейском полуострове. Тем ценнее возможность обменяться мнениями по этим и другим вопросам", - сказал Сергей Лавров.

Москва готова обсуждать с Токио все предложения, направленные на выход из кризиса. Кроме вопросов внешней политики, министры обсудили и двустороннее взаимодействие.

"Мы намерены продвигать те пять проектов совместной хозяйственной деятельности на Курилах, которые выдвинули наши лидеры. А также 23 сентября планируется посещение бывшими жителями Курильских островов мест захоронений своих родственников. Мы благодарим российских коллег за содействие в реализации этого проекта", - сказал Таро Коно.

С китайским коллегой Сергей Лавров также обсудил двустороннюю повестку, корейский и сирийский кризисы. Москва и Пекин традиционно сверяют часы по широкому кругу вопросов. Не менее насыщенная программа запланирована у Сергея Лаврова и во вторник. На полях Генассамблеи он намерен встретиться с коллегами из ряда стран. В том числе, второй раз за два дня - с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В ближайшее время может состояться диалог с генсеком ООН. Антониу Гутерриш поддерживает реформу Организации, за которую так активно агитировал накануне американский президент.

"Организация объединенных наций не полностью раскрыла свой потенциал из-за бюрократии и неправильного управления. С 2000-х годов бюджет организации увеличился более чем в два раза, но ее эффективность по-прежнему не соответствует потраченным средствам. Приоритет нужно отдавать народу, а не бюрократии, делать фокус на результатах, а не на процессе. Необходимы изменения. Скорейшие изменения", - заявил Трамп.

Сразу после въезда в Белый дом Трамп назвал ООН клубом для дружеских встреч, намекая на непродуктивность Организации и высокие расходы на ее деятельность. Сейчас американский президент предлагает странам-участникам ООН подписать декларацию о необходимости реформирования. Российская сторона не готова скоропалительно поддерживать заокеанские инициативы.

"Идеи, излагаемые в декларации, на первый взгляд, выглядят весьма привлекательно. Мы все выступаем за повышение роли ООН на международной арене. Организация нуждается в реформировании, но не кардинальном. Как всякая декларация, эта - такой манифест единомышленников. Не уверен, что ее подпишут все страны-члены ООН. Прежде всего, потому что накануне ее выдвижения не было никакого процесса согласования", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Все эти вопросы еще предстоит обсудить. 72-ая Генассамблея ООН начинает работу в полноформатном режиме.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".